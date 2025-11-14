15日(土)と16日(日)は、全国的に行楽日和になります。関東は肌寒いですが、東海から西では日中は20℃くらいまで気温が上がる所が多いでしょう。気温が上がる所ほど、朝晩と昼間の気温差が大きくなりそうです。外にいる時間の気温を確認し、お出かけの際の服装選びに役立ててください。関東15日(土)七五三は上着活躍15日(土)は七五三。関東は、朝は雲が多く雨が降る所がありますが、日中は天気が回復して晴れるでしょう。お出かけ