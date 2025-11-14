福岡市東区で14日午後、作業中のショベルカーが斜面から転落する事故がありました。ショベルカーを運転していた男性が一時運転席に閉じ込められ、搬送先の病院で死亡しました。 福岡市東区和白東で、午後0時半ごろ、「斜面で作業中に重機が地上に転落した」と119番通報がありました。駆けつけた消防隊員がショベルカーの運転席に閉じ込められていた60代から70代とみられる男性1人を救助し、病院に搬送しまし