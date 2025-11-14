2025年は大雨の影響で中止となった静岡市の夏の風物詩「安倍川花火大会」ですが、2026年は7月18日土曜日に開催すると大会本部が発表しました。大会本部によりますと、2026年の第73回「安倍川花火大会」は7月18日土曜日、午後7時半から9時までの90分間で開催されるということです。1万発から1万5千発の花火を打ち上げる予定で、ここ数年行われていた花火打ち上げ前のドローンショーの開催については未定となっています