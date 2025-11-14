「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道オホーツク」（１４日、神宮球場）阪神から育成ドラフト１位指名を受けた、神宮僚介投手＝東農大北海道＝が立命大戦に先発し、６回３失点。チームは敗れ、大学最後のマウンドとなった。「４年間の最後の投球になってしまったんですけど、自分の中では思いっきり腕を振って投げることができたので、そこはよかったかなと思います」とすがすがしい表情で振り返