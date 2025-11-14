第40回俳壇賞は馬場公江さんの「ゆらゆら」30句に、第37回歌壇賞は霧島茉莉さんの「柔らかい襟」30首に決まったと、両賞を主催する本阿弥書店が14日発表した。賞金は各20万円。授賞式は来年2月13日、東京都内で行う。馬場さんは1965年福岡県春日市出身、同市在住、「香雨」所属。霧島さんは89年鹿児島県姶良市出身、鹿児島市在住、「かりん」所属。