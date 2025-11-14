新米の価格が高騰するなか、コメの平均販売価格が半年ぶりに最高値を更新しました。【映像】単価の高い銘柄米は、新米の高騰を背景に4573円に農水省によりますと、今月9日までの1週間に、全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、前の週より81円上昇し、5kgあたり4316円でした。2週連続の値上がりで、5月中旬に記録した最高値4285円を6カ月ぶりに更新しました。単価の高い銘柄米は、新米の高騰を背景に4573