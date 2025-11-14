アニメ映画「ONE PIECE FILM Z」（2012年公開）などを手がけたアニメ監督の長峯達也さんが、8月20日に死去したことが14日、発表された。長峯さんのX（旧ツイッター）アカウントで家族が伝えた。長峯さんのアカウントでは「皆さまへいつも応援ありがとうございます。長峯達也の家族です。本人は、昨年より病気療養中でありましたが、去る8月20日に53歳の生涯を閉じました」と記され「葬儀は近親者にて執り行い、昨日11月13日に東映