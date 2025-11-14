新潟県見附市は14日、ふるさと納税の返礼品の一部に不適正な表示があったと発表しました。14日現在、市は返礼品の取り扱いを停止し、事実関係の調査を進めています。不適正な表示があったのは、見附市に加工工場を持つ、三条市の「飛鳥フーズ」が提供していたイカの加工品です。農林水産省が今年11月11日にこの会社に対し、原料原産地などで不適正な表示をしたとして、是正の指示をしたと発表しました。これを受け、見附市が