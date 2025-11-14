朝の小樽を彩る「目覚めのフロマージュスフレ〜ナイアガラとはちみつ〜」朝の散歩にもおすすめな堺町通界隈 2025年11月19日（水）から、ルタオとコラボレーションした、宿泊者だけが味わえる特別なスイーツ「目覚めのフロマージュスフレ〜ナイアガラとはちみつ〜」が登場♪朝食にはもちろん、朝の小樽散策を楽しんだ後のブランチにも最適な10〜12時に提供してくれるのもうれしいポイントです。ルタオパトス店前 提供場所はホテル内