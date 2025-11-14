大人気YouTuberのはじめしゃちょーが自身のXを更新。はじめしゃちょーは「10年ぶりにしっっっかりお祭り来たけど人多過ぎて即帰宅」とお祭りを訪ねた様子を写真を添えて投稿。過去10年間お祭りに行っていなかったが、今回の訪問は人混みのため早めに帰宅したとのこと。この投稿には「美味しそうですねー！！」「はじめん酉の市とか行くんや」「酉の市は人やばいよねw」などのコメントが寄せられ、多くのファンが反応している。さら