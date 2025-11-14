ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比50.7％増の17.4億円に拡大し、26年9月期も前期比9.1％増の19億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当20円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.0％減の6.9億円に減り、売上