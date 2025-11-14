第50回（16日／GI、京都芝2200m）には、昨年のリベンジを期すレガレイラ、3歳馬のリンクスティップやパラディレーヌなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「レガレイラ」を取り上げる。 ■レガレイラ 前走オールカマーのデキはギリギリ間に合った程度。1週前の調教でのアクションに物足りなさを感じるもので、良くて8分。スピードにス