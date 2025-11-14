ヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーの樽美酒研二が自身のInstagramを更新。投稿では「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」と述べ、初めての蕁麻疹に戸惑いを見せている。特に、ふくらはぎに現れた蕁麻疹の写真を添えており、ファンからの健康を気遣うコメントが多く寄せられた。この投稿にファンからは「蕁麻疹、大変だ！と思いつつ、ふくらはぎに見惚れてしまった…」「長引くようだったら皮膚科行ってく