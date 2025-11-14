日銀の内田真一副総裁日銀は14日、内田真一副総裁（63）が白血病の治療のため入院していると明らかにした。入院は7日からで、数週間程度の見込み。リモートワークで必要な公務は続けるとしている。内田氏は日銀の生え抜きで、副総裁には2023年3月に就任していた。