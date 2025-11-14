元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志容疑者の弁護士は14日、「真実相当性は争わない」とする方針に変えたのは、容疑者の「自白」に相当し、容疑を認め遺族に謝罪する方針と説明した。