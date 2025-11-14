巨人からドラフト３位で指名された山城京平投手（２２）＝亜大＝が１４日、東京都内のホテルで仮契約した。契約金６０００万円、年俸は１０００万円（金額は推定）。背番号は「３６」に決まった。「１年目は１軍定着でやっていけるような選手を目指して、そして長年やっていける選手を目指してやっていけたらいいなと思います」と抱負を語った。山城は興南高から亜大に進学。左スリークォーターから、最速１５４キロを投じる