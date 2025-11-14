「ハンバートハンバート」の佐野遊穂が14日、インスタグラムを更新。第76回NHK紅白歌合戦への出場を報告した。佐野は「なななんと、第76回紅白歌合戦への出場が決まりました!ひえ〜!そして、紅組なのね我々」と報告。続けて「今日は会見があったのですよ。紅白に向けての意気込みを5回くらい聞かれました!意気込みすぎないようがんばります」と思いを明かした。「ハンバートハンバート」は夫の佐藤良成、妻の佐野による夫婦デ