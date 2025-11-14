◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦立命館大４―０東農大北海道（１４日・神宮）立命大（関西五連盟第二代表）が、東農大北海道（北海道二連盟代表）に完封勝ちし、初戦突破を決めた。来秋のドラフト候補に挙がる最速１５１キロ左腕・有馬伽久投手（３年＝愛工大名電）が３―０の６回から２番手で登板し、９回１死まで１０者連続三振をマークした。９回の２死目は遊ゴロで記録は途切れたが、最後の打者を三ゴロに仕