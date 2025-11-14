フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨氏が１４日、自身でプロデュースするアイスショー「ＩｃｅＢｒａｖｅ」の追加公演を発表した。この日は「ＩｃｅＢｒａｖｅ２」の東京公演初日を江戸川区スポーツランドで迎え、本田真凜さんら８人のスケーターと出演。高橋大輔さん、荒川静香さんもリンクサイドで見守る中、約９０分間の熱演を届けた。１日の京都公演からはじまり、１月の宮城公演が千秋楽の「