巨人は１４日、育成ドラフト５位のオイシックス・知念大成外野手と新潟市内で入団交渉を行い、支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。背番号は００３に決まった。「引き締まる気持ちと、ここからもっと頑張ろうという気持ちです」と真っすぐな目で語った。左投げ左打ちの外野手で、沖縄尚学、沖縄電力を経て昨季からイースタン・リーグに参入したオイシックスでプレー。昨季は１１１試合に出場して