今年度の東海3県でのクマの目撃情報は、11月12日までにあわせて1010件に上りました。この数字は、昨年度1年間の855件を大きく上回っています。内訳は岐阜県で924件、三重県で69件、愛知県で17件です。 【写真を見る】岐阜県が“緊急銃猟実施隊”の委嘱式 クマ駆除対応でハンターに報奨金 下呂市｢この体制を維持できるよう努力していきたい｣ これまで人身被害が4件あり、「ツキノワグマ出没注意情報」が発表されている岐阜