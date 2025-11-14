人気デュオ「PUFFY」は14日、大貫亜美(52)が体調不良のため、16日に新潟県で開催される音楽フェス「BUN BUN PARADE 2025」の出演をキャンセルすると発表した。所属事務所「ソニー・ミュージック・アーティスツ」の公式サイトで「出演を予定しておりました11月16日(日)新潟県上越文化会館で開催される「BUN BUN PARADE 2025」におきまして、大貫亜美が体調不良となり、医師の診断のもと、現時点で万全な状態での出演が難しいた