教団との和解成立を発表する全国統一教会被害対策弁護団＝14日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の献金問題に取り組む全国統一教会被害対策弁護団は14日、元信者らが教団に損害賠償や慰謝料を求め集団で申し立てた調停が、東京地裁で成立したと明らかにした。教団が、35都道府県や韓国に居住する132人に計約21億円を支払う。亡くなった母親が教団に約2億2千万円を献金した関東地方の60代