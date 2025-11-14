農林水産省は１４日、今月３〜９日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より８１円高い４３１６円だったと発表した。２週連続で値上がりし、今年５月中旬につけた過去最高値（４２８５円）を約半年ぶりに更新した。４０００円台は１０週連続となる。随意契約による備蓄米の販売が６月以降に本格化し、価格は下落傾向にあったが、足元では備蓄米の流通量の低下や、割高な新米の流通量が増えた