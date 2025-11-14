米スターバックスの店舗前で抗議するストライキの参加者＝13日、東部フィラデルフィア（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米コーヒーチェーン大手スターバックスの従業員でつくる労働組合は13日、全米40超の都市の計65店で、無期限のストライキに入った。労組は繁忙状態への不満を訴えて労働条件の改善を求めており、労使交渉が進展していないとして1年で最も忙しいとされる販促イベントの日に合わせてストを実施した。組合は慢