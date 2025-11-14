スーパーのコメ価格が最高値を更新です。農林水産省によりますと、11月9日までの1週間にスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は前の週より81円高い4316円でした。5月中旬に記録した4285円を超え最高値となりました。値上がりは2週連続で、4000円台は10週連続です。また、前の年の同じ時期と比べると800円以上高くなっています。値段が高い新米が出回ったことや、備蓄米の販売がピーク時に比べて減ったことなどが影響し