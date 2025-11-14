津市の三重大学で、南海トラフ巨大地震を想定した津波避難訓練が行われました。 【写真を見る】海も川も近い…三重大学で南海トラフ巨大地震を想定し津波避難訓練 ｢実際の津波が来た時を想像しながら避難訓練するのが大事｣ ドローンで液状化など被害情報の収集も 三重大学は海岸からの距離が500メートルほどで、川にも挟まれるような場所にあるため、南海トラフ巨大地震が起きると、約1時間で50センチの津波が押し寄