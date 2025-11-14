偽の刻印が入った金の延べ棒を正規品と偽って販売した疑いで、中国籍の男ら8人が逮捕されました。楊暁東容疑者（39）ら8人は、偽の刻印が入った金の延べ棒あわせて37kgを正規品と偽って東京都内の買い取り業者2社に販売し、約6億円をだまし取った疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、2025年5月に偽の刻印が入った金が大量に出回っているとの情報があり、事件が発覚したということです。楊容疑者らの売却額は、2025年3月