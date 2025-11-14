違法薬物密売組織のトップの男が、薬物を使用した疑いで逮捕・送検されました。福岡市に住む無職の東江雄飛容疑者(21)は10月、薬物のMDMAを使用した疑いで13日に逮捕されました。東江容疑者は、沖縄県内を拠点に活動する違法薬物密売組織のトップとみられていて、2025年3月、沖縄県内の自宅で指定薬物「エトミデート」を含む液体約63グラムを販売目的で所持した疑いで逮捕・起訴されていました。エトミデートを販売目的で所持した