元モーニング娘。のタレント保田圭（44）と、モーニング娘。'25の岡村ほまれ（20）、山崎愛生（20）、櫻井梨央（20）が11日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。昔と今のアイドル事情について話した。保田は「ビル1棟、1階から10階まで、違う雑誌の取材が入っていて。本当に分刻みで、撮影が終わらないとエレベーターの中でも取材を受けた」と現役当時の多忙ぶりを話した。禁止事項も多かったという。