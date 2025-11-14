JALグループは、「JALunLunブラックフライデー2025」を11月18日から30日まで開催する。国内では、11月18日から19日まで航空券タイムセール、11月18日から30日まで航空券＋宿泊がセットとなったダイナミックパッケージで最大53,000円割引、同期間にホテルでダブルマイルを実施する。海外では、11月18日から30日まで航空券タイムセール、11月18日から30日までダイナミックパッケージで最大5万円割引、同期間に特典航空券で減額マイル