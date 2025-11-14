警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除が可能となったなか、道警も機動隊の運用を検討していることがわかりました。今後道内でも機動隊によるクマの駆除が実施されることになるのでしょうか。（山本記者）「いま子グマが２頭います。何かを食べている様子もうかがえます」札幌の市街地を脅かすクマ。２０２５年４月からの出没情報は３５０件にのぼり、２０２４年の同じ時期と比べると２５０件以上増えています。こうしたなか、