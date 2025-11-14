巨人からドラフト3位指名を受けた亜大・山城京平投手と都内で入団交渉に臨み、契約金6000万円、年俸1000万円で仮契約を結んだ。即戦力として期待される最速154キロ左腕。背番号は「36」に決まると「どんな番号でもいただければうれしいので、36っていうのを自分色に染めて頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。興南（沖縄）の2学年上にはオリックス・宮城がおり「真っすぐの強さもそうですし、マウンドでの表情だった