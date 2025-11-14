◇第56回明治神宮野球大会 高校の部(14日、神宮球場)第56回明治神宮野球大会が14日に開幕。高校の部では2試合が行われました。1試合目には北信越地区代表の初出場・帝京長岡と、四国地区代表の3年ぶり3回目の出場となった英明が対戦。この試合では英明のエース左腕・ 冨岡琥希選手が投打に躍動を見せます。先発のマウンドにあがると、味方のエラーと押し出し四球での失点のみと、9回151球2失点(自責点0)の力投。打者としては第1打