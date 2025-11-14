MLBは日本時間14日、今シーズンの主要表彰の式典を開催。ドジャースの大谷翔平選手は同日に4つの賞を受賞するなど、今年も“受賞ラッシュ”が止まりません。大谷選手は、年間最優秀選手賞のナ・リーグMVP、最も活躍した指名打者に贈られる『エドガー・マルティネス賞』、最も優れた打者に贈られる『ハンク・アーロン賞』、ファンと専門家の投票によって決定される『オールMLBファーストチーム』の指名打者部門に選出など、4つの賞