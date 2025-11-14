バイオリニスト宮本笑里（41）が14日、大阪市内で「宮本笑里リサイタルツアー2025−2026」（26年1月24日、東大阪市文化創造館ジャトーハーモニー小ホール）の取材会に出席した。宮本とピアノの追川礼章によるリサイタルツアー。クラシックや新曲だけでなく、宮本がファンにSNSで「どんな曲が聞きたいか」をたずねたところ、リクエストが多かったオリジナル楽曲や映画音楽のような身近な楽曲を披露する。使用するバイオリンは、カ