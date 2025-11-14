【15日（土）七五三の全国天気】・七五三日和・北日本は寒い・東海以西は20℃超15日（土）は七五三。全国的に晴れる所が多く、多くの所で七五三日和となるでしょう。なかでも東海から九州は20℃以上まで上がる所が多く、暖かな七五三となりそうです。関東は午前中、南部を中心に雲が多く、一部で雨が降る可能性がありますが、昼ごろまでには各地で青空が広がる見込みです。また、北日本の日本海側も午前中は雲が取れにくいものの、