第2日、通算8アンダーで首位の金子駆大＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ第2日（14日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）金子駆大が1イーグル、3バーディー、ボギーなしで65をマークし、通算8アンダーの132で首位に立った。1打差の2位に小平智、堀川未来夢らが並んだ。通算6アンダーの5位に比嘉一貴と細野勇策が続いた。首位から出た宮里優作は3アンダーの19位に後退。昨年優勝の石川遼ら3オー