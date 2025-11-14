収穫の実証作業で、農家の男性からレモンを手渡される犬型ロボット＝14日、岡山県浅口市耕作放棄地を活用したレモン栽培に取り組んでいる岡山県浅口市で、地元農協などがつくる「三ツ山レモン普及協議会」と岡山大などが14日、四足歩行する犬型ロボットを使ったレモン収穫の実証作業を実施した。農家の減少や高齢化が進む中、働く人の負担を減らす試みだ。中国企業が開発した犬型ロボットを使用。高さ40センチ、長さ70センチ、