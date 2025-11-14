今季のア・リーグ最優秀選手賞（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれた。2年連続3度目の受賞で、1位票17、2位票13の355ポイントを獲得した。マリナーズのカル・ローリー捕手は1位票13、2位票17の335ポイントで、20ポイント差の2位だった。接戦となったが、この結果に納得のいかないマリナーズファンが怒りの声をあげている。 ■最強