3日未明に乗用車が交通事故を起こした西名阪自動車道上り線の現場付近＝14日午後、大阪府柏原市高速道路で停車中の乗用車に火を付けたとして、大阪府警は14日、建造物等以外放火容疑で、奈良県大和高田市池尻、会社員浜田達也容疑者（37）を逮捕した。車内から50〜60代ぐらいの男性の遺体が見つかった。捜査関係者によると、容疑者が逮捕前の任意聴取に「男性を刺して殺した」と説明しており、府警が殺人容疑も視野に詳しい経緯