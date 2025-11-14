第1日、2番でティーショットを放つ木村彩子。7アンダーで首位＝グレートアイランドC伊藤園レディース第1日（14日・千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）今季1勝の木村彩子と年間ポイントランク2位で今シーズン3勝目を狙う神谷そらがともに7バーディー、ボギーなしの65をマークして首位に並んだ。1打差の3位が三ケ島かな、永峰咲希、柏原明日架、川岸史果。ポイントランク1位の佐久間朱莉は69で回り、昨年大会覇者