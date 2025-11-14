イングランド代表は13日、W杯欧州予選でセルビア代表と対戦。アーセナルに所属するブカヨ・サカとエベレチ・エゼのゴールで2-0の勝利を飾った。そんなこの試合で嬉しいA代表デビューを飾ったのはマンチェスター・シティに所属する20歳のニコ・オライリーだ。10月シリーズでも怪我で不参加となったリース・ジェイムズに代わって代表に招集されていた期待の若手だ。オライリーはセルビア戦で左SBとしてスタメンフル出場を果たしたが