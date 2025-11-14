東武ホテルマネジメントは、渋谷東武ホテルの営業を2027年2月末ごろを目途に終了する。賃貸借契約の満了に伴うもので、館内施設の詳細な営業終了日については、随時案内する。渋谷東武ホテルは、1975年に開業。客室数は205室で、「カフェ＆バー プロント」、「SHE WOLF DINER」、「和カフェ yusoshi 渋谷」、「座・撒椒」の4軒の料飲施設を設けている。