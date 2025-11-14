一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ラビスタ東京ベイ（2名素泊まり）が19,360円から、ロイヤルパークホテル（同）が26,208円から、東急ステイ札幌大通（同）が9,222円から、ホテル京阪札