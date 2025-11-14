俳優の杉浦太陽が13日に自身のアメブロを更新。共演するプロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子の誕生日を祝ったことを報告した。この日、杉浦は「朝からラジオ収録」と切り出し、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより』の収録があったことを報告。村上との2ショットを公開した。続けて「村上佳菜子ちゃんの誕生日だったので、ジェラピケをプレゼント」と明かし「あたたまってね