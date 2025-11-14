歌手の華原朋美（51）が14日までに、自身のXを更新。ヘアカットとカラーリングをしたことを報告し、近影を公開した。【写真】キレイ！ヘアカットとカラーリングを終えたことを報告した華原朋美華原は「髪の毛カットとカラーリングしてきたよ」と投稿。茶色に染まった髪をなびかせるように撮影したほほ笑む写真をアップした。この投稿には「いつまでも若いです」「最高にかわいい」「やせすぎ！」などの反響が寄せられた。