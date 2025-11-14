韓国メディアが井端監督に大谷翔平らがWBCに出場するのかどうか質問した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext侍ジャパンの井端弘和監督が11月14日、東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の前日会見に臨んだ。【動画】大谷の愛犬デコピン3年連続登場！“逃走”を防ぐ真美子夫人にも注目だ会見では韓国メディアから来年のWBCにドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が出場するかどうかについて