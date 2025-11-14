侍ジャパンの井端弘和監督が１４日、ＷＢＣでのドジャース３人衆の招へいに向けて強い意気込みを示した。東京ドームで１５、１６日に行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の前日会見に臨んだ指揮官。来年３月のＷＢＣを見据え、ドジャース・大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の参加について韓国メディアから「ドジャースで大活躍された大谷選手、山本選手、佐々木選手が出場するのか