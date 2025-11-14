ＪＲＡは１１月１４日、今年のアルテミスＳを制したフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は北海道千歳市の社台ファームで繁殖馬となる予定。半兄に皐月賞馬ソールオリエンスを持つ良血で、７月の新潟で新馬Ｖ。重賞初挑戦のアルテミスＳは３番手から抜け出し、無傷の２連勝を飾った。今後の飛躍が期待されたが、１３日に社台サラブレッドク